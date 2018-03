Obama diz que Europa e EUA precisam enfrentar problemas juntos O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, conclamou a Europa na quinta-feira a ficar ao lado dos norte-americanos nos esforços para levar estabilidade ao Afeganistão e no enfrentamento a outros desafios, entre os quais as mudanças climáticas e a proliferação da tecnologia nuclear. Em discurso proferido ao lado da Coluna da Vitória, um monumento do parque Tiergarten, de Berlim, Obama afirmou que os EUA não contam com nenhum parceiro melhor do que a Europa e desaconselha os aliados a voltarem-se para dentro. "Ninguém gosta da guerra. Eu reconheço as enormes dificuldades existentes no Afeganistão", disse o candidato, no único discurso oficial em sua viagem de uma semana pela Europa e pelo Oriente Médio. "No entanto, meu país e os países de vocês têm o interesse de ver a primeira missão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) fora das fronteiras européias ser bem-sucedida. Para a população do Afeganistão e para nossos interesses compartilhados na área de segurança, essa missão precisa ser cumprida. Os EUA não podem realizar isso sozinhos." Obama, que conta com grande apoio popular na Alemanha, discursou diante de uma multidão formada por cerca de 100 mil pessoas, segundo estimativas de uma autoridade local. Os meios de comunicação alemães compararam a visita dele à do presidente John F. Kennedy, em 1963, quando este pronunciou a famosa frase: "Ich bin ein Berliner" (eu sou berlinense). Ao contrário de Kennedy, Obama não falou nada em alemão, mas discorreu longamente a respeito dos laços históricos entre os EUA e a Alemanha, referindo-se à ponte aérea criada para abastecer Berlim 60 anos atrás e à queda do Muro de Berlim. "A queda do Muro de Berlim renovou nossas esperanças. Mas essa mesma aproximação gerou novos perigos", disse. "Nenhuma nação, independente do quão grande ou poderosa seja, conseguirá derrotar tais ameaças sozinhas." Segundo Obama, a Europa e os EUA precisam ficar lado a lado para enviar uma mensagem clara ao Irã, convencendo-o a abandonar suas ambições nucleares. O candidato ainda conclamou os dois parceiros a superarem suas diferenças a respeito da guerra no Iraque a fim de ajudar os iraquianos a reconstruírem seu país. "Sim, houve divergências entre os EUA e a Europa. Sem dúvida, haverá divergências no futuro", disse. "O maior perigo de todos é permitir que novos muros nos separem uns dos outros." Milhares de alemães, alguns deles usando batons, camisetas com o slogan "Yes We Can" (sim, podemos) e bexigas de campanha, aplaudiram Obama durante seu discurso. Cerca de 700 policiais participaram da operação de segurança montada em torno da Coluna da Vitória, uma construção de 70 metros de altura erguida para celebrar as vitórias militares da Prússia sobre a Dinamarca, a França e a Áustria. (Reportagem adicional de Kerstin Gehmlich, Madeline Chambers)