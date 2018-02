Obama diz que orçamento busca revigorar classe média

As declarações dele se seguem a reportagens segundo as quais, na proposta de orçamento, Obama vai fazer concessões importantes aos republicanos, como empreender cortes em alguns programas de benefícios, como no Social Security e no Medicare, um plano de saúde para os idosos. De acordo com um alto funcionário do governo, o plano fiscal do presidente vai reduzir o déficit em US$ 1,8 trilhão ao longo de dez anos. O presidente disse que seu orçamento vai reduzir o déficit não por meio do corte de gastos que afetem estudantes, idosos e famílias de classe média, "mas por meio de uma abordagem equilibrada e por investimentos que uma economia em ascensão demanda". A proposta vai eliminar brechas fiscais para os mais ricos, afirmou o presidente.

"É um orçamento que não gasta além das nossas possibilidades", disse ele. "E é um orçamento que não requer cortes duros e desnecessários que servem somente para arrefecer nossa economia. Vamos manter nosso compromisso com a próxima geração ao investir nos fundamentos que sempre fizeram os EUA fortes - indústria e inovação, energia e educação." As informações são da Dow Jones.