Obama diz que suas orelhas são muito grandes para Monte Rushmore MONUMENTO NACIONAL MONTE RUSHMORE, Estados Unidos (Reuters) - O senador norte-americano Barack Obama não resistiu à oportunidade de uma viagem de campo, apesar de atravessar uma ferrenha campanha para a Presidência dos Estados Unidos. Quando o pré-candidato democrata à Casa Branca soube que um grupo de jornalistas e alguns membros de sua equipe planejavam uma viagem para ver o monumento Monte Rushmore, ele decidiu que não queria ficar de fora. Então, pouco depois de chegar em Dakota do Sul depois de um discurso noturno de campanha em Montana, Obama fez uma viagem de carro de 30 minutos para ver o monumento, em que os rostos de quatro presidentes norte-americanos foram esculpidos em um enorme afloramento de granito. Depois que um guarda florestal deu a Obama uma explicação sobre o monumento, o democrata citou que sua filha Malia tinha dito a ele que fez uma viagem na sexta-feira. "Eu também fiz", disse ele, enquanto se afastava do monumento. Obama riu quando perguntado se poderia imaginar seu rosto esculpido no granito algum dia . "Eu não acho que minhas orelhas caberiam", brincou o senador democrata.