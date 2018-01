Obama diz que visita a Cuba abre nova etapa na reaproximação

O presidente americano, Barack Obama, disse ontem que sua visita a Cuba em março abrirá um novo capítulo na normalização das relações entre os dois países.

Segundo ele, o objetivo da visita é promover os interesses e os valores americanos, além de ajudar o povo cubano: "A mudança em Cuba não acontecerá do dia para a noite", disse Obama, que no ano passado restabeleceu relações diplomáticas com a ilha.

Em dezembro de 2014, Obama anunciou que participou de conversas de aproximação com o presidente cubano, Raúl Castro.