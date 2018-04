Obama e Aso discutem ameaça O presidente americano, Barack Obama, e o premiê japonês, Taro Aso, prometeram ontem trabalhar juntos no tema dos mísseis da Coreia do Norte. As declarações foram feitas ontem após o encontro entre os dois líderes na Casa Branca. Obama disse a Aso que pretende reforçar os laços dos Estados Unidos com o Japão, país que descreveu como uma "pedra fundamental" para a política de segurança de Washington no leste da Ásia. Aso, que luta para permanecer no poder, foi o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Obama desde sua posse, em 20 de janeiro. De acordo com o presidente americano, a escolha de se encontrar primeiro com Aso é uma prova da forte parceria entre Washington e Tóquio. "A amizade entre os EUA e o Japão é extraordinariamente importante para nosso país", disse Obama durante o encontro com o premiê no Salão Oval. "Nós acreditamos que temos uma oportunidade para trabalhar juntos, não apenas em questões relacionadas aos territórios do Pacífico, mas em todo o mundo." Obama ainda destacou a importância do Japão no combate ao aquecimento global e na situação no Afeganistão. O presidente também afirmou que Tóquio é um aliado vital para a recuperação econômica dos EUA. Aso garantiu que os dois países trabalharão lado a lado para resolver os problemas relacionados à crise financeira mundial. Aso espera que, depois do encontro com Obama, sua popularidade dentro do Japão melhore. Segundo uma pesquisa de opinião divulgada ontem pelo jornal ?Sankei?, Aso tem o apoio de apenas 11,4% da população. O levantamento também apontou que 4 de cada 5 japoneses espera que o premiê deixe o cargo em breve. Apesar das dificuldades, Aso afirmou que não fará reformas ministeriais.