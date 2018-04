Obama e Aso se encontrarão ainda neste mês O primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vão se encontrar no próximo dia 24, informou a agência de notícias Kyodo, citando uma fonte do governo japonês. O encontro teria sido acertado pelo ministro de Relações Exteriores do Japão, Hirofumi Nakasone, e pela secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. Ela iniciou uma visita pela Ásia, em sua primeira viagem ao exterior desde que foi indicada ao gabinete de Obama. Com Nakasone, Hillary discutiu questões ambientais, tecnologia, economia e as negociações sobre desarmamento nuclear. Hillary disse que trabalhará duro nos esforços para colocar fim aos programas nucleares na península coreana e afirmou que o possível teste de mísseis a ser realizado pelo governo da Coreia do Norte não contribui para o avanço das relações entre o país e a vizinha Coreia do Sul. As declarações foram dadas numa entrevista coletiva na capital japonesa, que ela concedeu juntamente com Nakasone. A secretária de Estado renovou a oferta dos Estados Unidos para normalizar as relações e estabelecer um tratado de paz com a Coreia do Norte se o país "eliminar completamente e comprovadamente" seu programa nuclear. Ontem, o governo norte-coreano alimentou a especulação de que se prepara para testar um míssil de longo alcance, sinalizando que lançará um foguete como parte de seu programa espacial. Pyongyang já testou mísseis sob o pretexto de lançar um satélite. Segundo analistas, as últimas declarações indicam que a Coreia do Norte está prestes a realizar outro teste. As informações são da Dow Jones.