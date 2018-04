Obama e Clinton enfrentam-se em prévias de Wisconsin e Havaí Os democratas dos Estados de Wisconsin e Havaí votam nas prévias do partido nesta terça-feira, última chance de Hillary Clinton para anular a vantagem de Barack Obama antes das disputas cruciais previstas para ocorrerem em março. O intenso duelo travado pelos dois em busca da vaga do Partido Democrata para as eleições presidenciais dos EUA viu, na segunda-feira, surgir uma discussão acalorada devido à acusação feita contra Obama de que o pré-candidato usou frases de um aliado político sem dar-lhe o devido crédito. Essa é a mais recente de uma série de declarações duras trocadas por Hillary e Obama. Pesquisas de opinião mostram que os dois travam uma corrida cabeça a cabeça em Wisconsin, onde, se vencer, Obama conquistaria seu nono êxito consecutivo nas prévias do partido. O pré-candidato é o franco favorito para vencer no Havaí, onde nasceu. Em disputa nas duas votações estão, ao todo, 94 delegados para a convenção de agosto responsável por selecionar o candidato dos democratas na eleição de novembro. Obama possui uma pequena vantagem quanto aos delegados já escolhidos nas prévias estaduais. Os dois dedicam-se agora às disputas de 4 de março que ocorrem em dois Estados grandes, Ohio e Texas, que somados elegem 334 delegados da convenção. Hillary lidera a corrida em ambos, apesar de uma pesquisa de opinião divulgada no Texas, na segunda-feira, ter mostrado que a disputa encontra-se estatisticamente empatada. Hillary viajou para Ohio na segunda-feira à noite e Obama viaja para o Texas na terça. A votação em Wisconsin termina às 20h (23h, horário de Brasília), e os primeiros resultados devem ser divulgados logo depois disso. Obama e Clinton trocaram acusações na segunda-feira porque o pré-candidato usou frases do discurso de um aliado, Deval Patrick, governador de Massachusetts. Obama disse que deveria ter dado crédito a Patrick, mas considerou a questão secundária. Porém, segundo Hillary, o incidente coloca dúvidas sobre a autenticidade dos discursos do adversário -- um dos principais atributos do senador pelo Estado de Illinois. "Se toda a sua candidatura baseia-se em palavras, elas deveriam ser palavras suas", afirmou Hillary, senadora pelo Estado de Nova York e ex-primeira-dama do país. (Com reportagem de Caren Bohan)