Obama e democratas levantam US$ 181 mi em setembro A campanha do presidente Barack Obama e o Partido Democrata levantaram juntos US$ 181 milhões em setembro, a maior quantia mensal captada durante sua tentativa de reeleição. Os recursos superam os US$ 114 milhões angariados no mês de agosto. Os republicanos ainda não reportaram o total de fundos levantado em setembro.