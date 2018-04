Obama e Hillary elevam tom de críticas em novo debate Os democratas Barack Obama e Hillary Clinton intensificaram o tom de suas críticas no crucial debate de terça-feira à noite em Ohio, acusando-se mutuamente de distorcer opiniões a respeito de saúde pública, comércio e outras questões. Hillary, que precisa vencer na próxima terça-feira as primárias de Ohio e Texas para manter suas chances na disputa presidencial, partiu para o ataque logo no começo do debate na Universidade Estadual de Cleveland. Obama, com 11 vitórias consecutivas nas prévias das últimas semanas, reagiu sempre, marcando o padrão de um debate com confrontos agressivos, mas controlados. Analistas consideram que o evento de terça-feira não deve alterar significativamente o cenário eleitoral. O debate foi mais acirrado do que o da semana passada no Texas, mas bem mais civilizado que o embate de janeiro na Carolina do Sul. Hillary manteve as críticas dos últimos dias a material de campanha enviado por Obama a eleitores de Ohio, que segundo ela distorce suas propostas para a saúde pública. "Deveríamos ter um bom debate que use informação precisa, não informação falsa, enganadora e desacreditada, especialmente a respeito de algo tão importante quanto se vamos ou não obter atendimento médico de qualidade e acessível para todos", disse a senadora. Obama também apontou que a adversária costuma distorcer seu plano para a saúde pública. A principal diferença é que no plano dele a aquisição de seguro saúde não é compulsória, e alguns críticos dizem que 15 milhões de norte-americanos ficariam sem cobertura. Estima-se que atualmente 47 milhões de pessoas nos EUA (cerca de um sexto da população) não tenham plano de saúde, seja particular ou do governo. Hillary, que já foi favoritíssima para ser a candidata democrata à Presidência, perdeu a ampla liderança que possuía nas pesquisas de Ohio e Texas, enquanto Obama avançou sobre fatias importantes de seu eleitorado e lidera em número de delegados para a convenção nacional de agosto. Vendo sua campanha ameaçada, Hillary adotou um tom mais agressivo nos últimos dias, questionando a experiência do rival para liderar as Forças Armadas e criticando-o pelo material de campanha sobre os planos de saúde enviado aos eleitores de Ohio. No debate, a ex-primeira-dama atacou Obama por afirmar que ela apoiou a criação do Nafta (tratado comercial dos EUA com Canadá e México), embora ela agora defenda uma renegociação de seus termos. O Nafta é impopular em Ohio, por ter contribuído com a perda de empregos industriais no Estado. A aprovação do tratado se deu no governo de Bill Clinton, marido da pré-candidata. "Fui crítica ao Nafta desde o começo. Eu não tive uma posição pública a respeito porque eu era parte do governo. Mas quando comecei a concorrer ao Senado, fui crítica", disse Hillary. Obama insistiu na acusação e prometeu reformular o tratado. "Acho que é impreciso por parte da senadora Clinton dizer que sempre se opôs ao Nafta. Na sua campanha ao Senado, ela disse que o Nafta, fazendo um balanço, havia sido bom para Nova York e bom para (os Estados Unidos da) América", afirmou.