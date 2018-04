Obama e Hillary fecham 'superterça' praticamente empatados Os democratas Barack Obama e Hillary Clinton saíram da "superterça" das prévias eleitorais norte-americanas praticamente empatados, enquanto o republicano John McCain assumiu a liderança da corrida em seu partido, após votações em 24 Estados. Na luta democrata, Obama venceu em 13 Estados e Hillary, em oito, o que sinaliza uma dura e longa batalha pela indicação para concorrer à Presidência pela legenda. As vitórias da ex-primeira-dama incluem os importantes Estados da Califórnia e de Nova York. As campanhas dos dois candidatos disseram esperar que a contagem de delegados nos Estados termine dividida. "Acreditamos que os delegados ficarão muito próximos e podemos acabar com uma pequena vantagem", afirmou o diretor da campanha de Obama, David Plouffe. McCain venceu em nove Estados, incluindo Califórnia e a região Nordeste do país. "Acho que precisamos nos acostumar com a idéia de que somos os líderes do Partido Republicano para a nomeação", disse McCain a simpatizantes em Scottsdale, no Arizona.