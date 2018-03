Obama e Hillary se aproximam do fim da disputa democrata Barack Obama e Hillary Clinton se aproximam na segunda-feira da linha de chegada da sua dramática disputa pela indicação democrata à Presidência dos Estados Unidos. Favorito, Obama prometeu durante evento em Michigan que vai unificar o partido para a eleição geral de novembro. "A senadora Clinton realizou uma corrida extraordinária, ela é uma funcionária pública extraordinária, e ela e eu estaremos trabalhando juntos em novembro", disse Obama, favorito também nas duas primárias que restam, na terça-feira, em Montana e Dakota do Sul, que juntos elegem 31 delegados. Hillary encerrou a campanha na Dakota do Sul e voltou a Nova York, onde pode fazer na terça-feira o último comício de uma campanha em que ela começou como favorita, há cinco meses. Obama está a cerca de 40 delegados do "número mágico" necessário na convenção partidária de agosto -- 2.118. Ele pode atingir essa maioria com o apoio de mais alguns "superdelegados" (dirigentes partidários e ocupantes de cargos eletivos que podem votar em quem quiserem). Os delegados ainda indecisos devem começar a declarar seu voto logo após o encerramento do ciclo de primárias. As urnas se fecham às 19h na Carolina do Norte (22h, pelo horário de Brasília) e às 20h em Montana (23h em Brasília). Os resultados devem ser conhecidos logo em seguida. Em email a possíveis doadores, Hillary já fala quase como ex-candidata. "Estou muito orgulhosa da jornada que você e eu fizemos juntos, e de tudo que conquistamos no caminho. Amanhã à noite, vamos contar os votos finais. Hoje, vamos continuar lutando", disse a candidata. O comitê dela acumula dívidas de pelo menos 20 milhões de dólares, incluindo os quase 11 milhões que ela emprestou do próprio bolso. No domingo, ela conseguiu uma vitória esmagadora contra Obama em Porto Rico, reforçando seu argumento de que ela teve mais votos no decorrer do processo e por isso deveria receber o apoio maciço dos superdelegados. Essa conta inclui os votos que ela recebeu em Michigan (onde Obama não disputou as primárias), mas não leva em conta o resultado de disputas no sistema de "caucus" (assembléias de eleitores, em que não há cédulas). Na segunda-feira, Obama recebeu o apoio de mais cinco superdelegados. Hillary recebeu mais dois e lembrou que os que já se declararam ainda podem mudar de idéia até a data da convenção -- aparentemente, a única forma de salvar sua candidatura. No sábado, um comitê partidário decidiu que a Flórida e Michigan poderiam enviar seus delegados à convenção, mas que seu voto contaria pela metade, como punição por esses Estados terem antecipado demais as primárias. No caso de Michigan, o nome de Obama nem constava na cédula, mas o comitê decidiu outorgar-lhe alguns delegados, o que irritou o comitê da senadora. Hillary e assessores disseram ainda não ter decidido se vão recorrer. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Ellen Wulfhorst)