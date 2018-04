Obama e Hillary superam McCain na área ambiental, diz relatório Todos os três principais pré-candidatos à eleição presidencial dos Estados Unidos defendem medidas de proteção ao meio ambiente, mas Barack Obama e Hillary Clinton possuem um histórico mais "verde" de votação no Congresso do que John McCain, afirmou um grupo ambientalista na quinta-feira. McCain, senador pelo Estado do Arizona e provável candidato republicano para a disputa de novembro, recebeu 0 de um máximo possível de 100 em vista das questões ambientais debatidas no Congresso, no ano passado, disse a Liga dos Eleitores Conservacionistas em seu placar nacional sobre o meio ambiente. Ao longo de sua carreira no Senado, o senador registrou uma marca de 24 por cento, pouco se comparada com os 73 por cento de Hillary ou os 67 por cento de Obama, ambos membros do Partido Democrata. Os pré-candidatos democratas saíram-se ainda melhor em 2007, período em que Hillary, senadora por Nova York, marcou 87 por cento e Obama, senador por Illinois, 86 por cento, afirmou o relatório. McCain defendeu a aprovação de leis para combater as mudanças climáticas e é descrito no site de sua campanha (www.johnmccain.com) como tendo um "passado de defesa da administração sensata" do meio ambiente. No entanto, o senador deixou de comparecer a todas as 15 votações sobre questões ambientais em 2007 contadas no relatório, entre as quais uma votação sobre cancelar benefícios fiscais de bilhões de dólares para as grandes empresas petrolíferas, uma medida que deixou de ser aprovada por um voto, afirmou o relatório. De outro lado, Obama e Hillary perderam quatro das 15 votações importantes a respeito do meio ambiente no ano passado, e os dois votaram no projeto sobre cancelar os benefícios fiscais. 'MOMENTO DA VIRADA' Deixar de participar de votações no Congresso é algo comum para os políticos que fazem campanha, observaram os autores do relatório. E o meio ambiente apenas raramente figura com um assunto determinante nas eleições realizadas nos EUA, mas isso está mudando, disse Gene Karpinski, presidente da liga. Apontando para o resultado das eleições legislativas de 2006, Karpinski disse que os eleitores independentes depositaram vários votos nos democratas e, "de longe, o motivo mais importante foi a questão da política energética", intimamente relacionada com a política ambiental. "Clinton e Obama falam sobre as políticas de combate ao aquecimento global todos os dias", disse Karpinski em um pronunciamento. "Eles fizeram dessa questão uma prioridade porque sabem o que é isso o que os eleitores desejam ouvir." O relatório destacou uma aparente mudança na postura do Congresso depois de os democratas terem tomado dos republicanos o comando sobre o órgão, no pleito de 2006. "O ano de 2007 pode vir a ser lembrado como o momento da virada para o meio ambiente e especialmente para os programas de energia limpa e o aquecimento global", afirmou o relatório. Após anos de "leis indiferentes" ao meio ambiente, conforme as descreveu o documento, o Congresso dos EUA aprovou, em 2007, pela primeira vez desde 1975, tornar mais rígido o padrão dos combustíveis para automóveis. Isso se deveu em parte ao projeto de lei sobre energia que contém também padrões de eficiência no gasto de energia para prédios e para lâmpadas.