Obama e Karzai discutem reconciliação no Afeganistão O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou hoje com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, sobre os esforços de reconciliação dos afegãos junto a elementos do Taleban e líderes paquistaneses e iranianos. A Casa Branca informou que os dois presidentes discutiram, por telefone, o apoio regional para a reconciliação no Afeganistão.