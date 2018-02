Obama e Karzai mantêm apoio a diálogo com Taleban O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participou nesta terça-feira de uma videoconferência com seu homólogo afegão, Hamid Karzai, depois de um ataque da milícia fundamentalista islâmica Taleban contra o palácio presidencial em Cabul. Na conversa, os dois manifestaram apoio às negociações com o Taleban em Doha, Catar. Fonte: Associated Press.