Obama e líder sul-coreano irão discutir prisão de jornalistas

A decisão da Coreia do Norte de condenar duas jornalistas americanas a 12 anos de prisão num campo de trabalhos forçados não deve ser relacionada à disputa sobre o programa nuclear de Pyongyang, afirmou o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs nesta segunda-feira, 8. Ele afirmou que as repórteres são inocentes e devem ser soltas. Ainda segundo a Casa Branca, o presidente americano Barack Obama irá se encontrar com o líder sul-coreano Lee Myung Bak no dia 16 para conversas sobre a Coreia do Norte e outra questões.

Euna Lee e Laura Ling, em imagens de arquivo. Foto: Reuters

Laura Ling e Euna Lee foram presas por guardas de fronteira norte-coreanos em 17 de março, quando apuravam informações para uma reportagem sobre refugiados em fuga do país. Pyongyang havia declarado que elas enfrentariam um julgamento duro por "atos hostis" e entrada ilegal, mas nunca deu detalhes sobre tais atos.

A severa sentença deve alimentar ainda mais as tensões entre Washington e o regime comunista, depois do teste nuclear realizado pela Coreia do Norte em 25 de maio e dos planos atribuídos ao país para outro lançamento de um foguete de longo alcance.

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, afirmou no domingo que as acusações contra as jornalistas não têm fundamento e que elas deveriam ter permissão para voltar para casa. Segundo analistas, as duas mulheres podem ser usadas pela Coreia do Norte nos esforços para abrir negociações diretas com os EUA.

A administração Barack Obama afirmou que usará "todos os canais possíveis" em busca da libertação das duas jornalistas. Elas trabalhavam para a Current TV, rede com sede em San Francisco que tem entre seus proprietários o ex-vice-presidente Al Gore. A Casa Branca divulgou comunicado de Obama, em que ele afirma estar "muito preocupado" com o caso.

Guardas norte-coreanos prenderam as repórteres perto da fronteira entre a Coreia do Norte e a China, em 17 de março. A dupla fazia uma reportagem sobre o tráfico de mulheres norte-coreanas, porém não está claro se elas estavam de fato em território norte-coreano ou se foram levadas na instável zona fronteiriça por guardas que cruzaram em direção à China. Um cameraman e o guia do grupo escaparam.

A decisão ocorre em um momento de tensão. Nesta segunda-feira, Pyongyang advertiu barcos de pesca para que se afastem da costa leste do país, segundo a guarda costeira japonesa. O fato elevou o temor de que mais testes de mísseis possam ocorrer.

No fim de semana, Obama usou um tom duro para tratar da Coreia do Norte, afirmando que os EUA não pretendem "continuar com uma política de recompensar provocações". Os veredictos foram emitidos pela principal instância do Judiciário norte-coreano e não cabe apelação, explicou o especialista nas leis desse país Choi Eun-suk, do Instituto de Estudos do Extremo Oriente, da Universidade Kyungnam, na Coreia do Sul. Segundo ele, o código penal norte-coreano prevê a transferência das condenadas para presídios em até dez dias.

RESPOSTA

Um professor da Universidade Dongguk, de Seul, Kim Yong-hyun, disse que a sentença de 12 anos - o máximo previsto pela lei norte-coreana - pode ser uma resposta às recentes ameaças de mais sanções ao regime, após o teste nuclear. Washington também ameaçou incluir novamente o país na lista de nações promotores do terrorismo. "A sentença não significa muito, porque a questão ao fim será resolvida diplomaticamente", previu o especialista.

Semanas após a prisão das mulheres, Pyongyang testou um foguete, desafiando uma proibição internacional. O Conselho de Segurança da ONU condenou a iniciativa. Isso enfureceu os norte-coreanos, que se retiraram das conversações para o desarmamento nuclear do país, ameaçando retomar seu programa atômico e realizar mais testes, inclusive nucleares, caso o Conselho de Segurança não se desculpasse.

O grupo Repórteres Sem Fronteira qualificou a sentença como "um choque terrível para todos aqueles que repetidamente insistem na inocência" das jornalistas.