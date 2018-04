Obama e líderes mundiais expressam apoio à Rússia após atentado

WASHINGTON - Líderes de países aliados da Rússia demonstraram apoio a Moscou nesta segunda-feira, quando um aeroporto da capital Rússia foi alvo de um atentado terrorista que matou 35 pessoas.

O presidente dos EUA, Barack Obama, considerou o ataque um "ato ultrajante de terrorismo contra o povo russo" e demonstrou condolências aos russos, que, segundo o americano, sofrem muito com o terrorismo. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que os EUA estão dispostos a ajudar a Rússia conforme forem solicitados.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, condenou o ataque a pediu maior cooperação no combate ao terrorismo.

O chanceler britânico, William Hague, disse que as autoridades do Reino Unido estão "em contato urgente com as autoridades russas para estabelecer os fatos e fornecer apoio consular aos cidadãos britânicos que podem ter sido afetados" no atentado.

O ministro de Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, também expressou sua condenação ao ataque. "Condeno esse terrível e sangrento ato nos mais fortes e possíveis termos. Nada justifica um ato de barbárie como este", disse.