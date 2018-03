Obama e MacCain concentram campanha no oeste Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama e o republicano John McCain, estão concentrando a campanha em estados do oeste do país neste fim de semana. Antes um reduto republicano, a metade oeste do país viu sua política e demografia ser dominada pela população de origem hispânica - com tendência aos democratas - na última década. Animado por uma liderança estável nas pesquisas, Obama reiniciou a campanha hoje, após visitar a avó enferma no Havaí. Com uma mensagem otimista de que sua política econômica trará melhores dias para a combalida classe média norte-americana, Obama retomou a campanha no estado de Nevada, com discursos em Reno e Las Vegas. O candidato passa a noite em Albuquerque, Novo México, e planeja ir ao Colorado, no domingo. O republicano John McCain fez campanha em Albuquerque, no Novo México, e depois, Mesilla, mais ao sul do estado. Amanhã ele vai a Indiana, onde perdeu pontos nas últimas pesquisas. Sua candidata a vice, Sarah Palin, fez campanha no Iowa. Em seus discursos, McCain levantou dúvidas quanto à política fiscal planejada por seu rival e sua habilidade para ser o "comandante em chefe" do país.