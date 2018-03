Obama e McCain buscam eleitores onde são minoria Os candidatos norte-americanos à Presidência da República, Barack Obama e John McCain, estão fazendo campanhas em Estados em que possuem minoria da preferência entre os eleitores durante este final de semana. A campanha de Mcain passa, neste sábado, pela Carolina do Norte e pela Virgínia, onde as pesquisas mostram que Obama conquistou a liderança no último mês, o que afetou o mapa eleitoral de McCain. O último candidato democrata a ganhar na Carolina do Norte foi Jimmy Carter em 1976 quando os republicanos ainda estavam se recuperando da renúncia do presidente Richard Nixon depois do escândalo de Watergate. Já o estado da Virgínia não elege um democrata desde Lyndon Johnson em 1964. Obama está fazendo campanha, neste sábado, em Saint Louis e Kansas City, dois grandes centros urbanos do Missouri onde ele precisa de uma grande virada para ganhar. Apenas uma vez, desde 1904, quando os eleitores do Missouri escolheram o candidato Adlai Stevenson ao invés de Dwight Eisenhower, em 1956, eles não votaram no vencedor do pleito. As informações são da AP.