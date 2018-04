Obama e McCain vencem disputas eleitorais em Wisconsin O senador Barack Obama venceu a disputa democrata pela indicação às eleições presidenciais em Wisconsin, dando a sua adversária, a também senadora Hillary Clinton, a nona derrota seguida. O resultado também deixa as ambições presidenciais da ex-primeira-dama dependendo das votações no Texas e em Ohio. A vitória de Obama em Wisconsin significa que o senador por Illinois venceu todas as disputas de seu partido desde a "Super Terça", realizada no início de fevereiro, quando quase metade dos Estados norte-americanos escolheram candidatos presidenciais democratas e republicanos. Esses triunfos deram a Obama a vantagem em apoio de delegados na disputa pela indicação do partido, o que deixa a senadora por Nova York precisando de vitórias por vantagem considerável em Ohio e no Texas, no dia 4 de março, para alcançá-lo. Pelo lado republicano, o favorito John McCain também venceu a disputa em Wisconsin, dando outro grande passo para se tornar o indicado de seu partido para a eleição presidencial de novembro. McCain, que é senador pelo Arizona, bateu seu último grande rival, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, e ampliou sua já praticamente insuperável vantagem em apoio dos delegados. "Obrigado Wisconsin, por nos levar ao ponto em que até mesmo um supersticioso aviador naval pode alegar com providência e humildade que eu serei a indicação de nosso partido para presidente", disse McCain, ex-piloto de aeronave da Marinha e prisioneiro de guerra no Vietnã, a simpatizantes em Columbus, Ohio. Os democratas do Havaí, onde o havaiano Obama é franco favorito, também votam na terça-feira. Em disputa no Havaí e no Wisconsin estão 94 delegados que votarão na convenção democrata em agosto. Os republicanos no Estado de Washington também realizam uma primária, na segunda metade da disputa pela indicação do partido. Os republicanos do Estado já realizaram um caucus em 9 de fevereiro, vencido por uma pequena margem por McCain. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jason Szep)