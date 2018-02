Obama e Peña Nieto reafirmam parceria entre EUA e México

NOVA YORK - A administração de Barack Obama, apesar da cautela, parabenizou Enrique Peña Nieto por sua vitória nas eleições presidenciais do México e frisou que espera uma cooperação do novo governante no combate à criminalidade. Analistas também não vêem tantos problemas no retorno do PRI ao poder, afirmando que o cenário de hoje não é o mesmo de 12 anos atrás.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Obama telefonou para Peña Nieto "e os dois líderes reafirmaram a parceria bilateral que os EUA e o México desfrutam com base no respeito, responsabilidade mutua e profundas conexões entre os dois países". De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, o governo americano vai "continuar trabalhando com os mexicanos para enfrentar os desafios de organizações criminais transnacionais na atual administração de Peña Nieto".

O México, apesar de ser associado ao tráfico de drogas e à questão da imigração, alguns especialistas frisavam também a importância econômica da nação vizinha e se transformou no segundo maior mercado para as exportações dos EUA.