Obama e primeiro-ministro japonês discutem mísseis O presidente norte-americano, Barack Obama, e o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, prometeram hoje trabalhar juntos no tema dos mísseis da Coreia do Norte. As declarações foram feitas após encontro entre os dois líderes na Casa Branca. Obama disse a Aso que pretende reforçar os laços dos Estados Unidos com o Japão, país que descreveu como uma "pedra fundamental" para a política de segurança de Washington no leste da Ásia. Aso, que luta para permanecer no poder, foi o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Obama desde sua posse, em 20 de janeiro. De acordo com o presidente americano, a escolha de se encontrar primeiro com Aso é uma prova da forte parceria entre Washington e Tóquio. "A amizade entre os Estados Unidos e o Japão é extraordinariamente importante para nosso país", disse Obama durante o encontro com o primeiro-ministro no Salão Oval. "Nós acreditamos que temos uma oportunidade para trabalhar juntos, não apenas em questões relacionadas aos territórios do Pacífico, mas em todo o mundo." Obama ainda destacou a importância do Japão no combate ao aquecimento global e na situação no Afeganistão. O presidente também afirmou que Tóquio é um aliado vital para a recuperação econômica dos EUA. Aso garantiu que os dois países trabalharão lado a lado para resolver os problemas relacionados à crise financeira mundial. As informações são da Associated Press.