Obama e Putin conversam sobre situação na Ucrânia

A ligação ocorreu horas após o presidente Viktor Yanukovych e líderes da oposição assinarem um acordo para finalizar a crise política no país.

Obama e Putin "trocaram opiniões sobre a necessidade de implementar rapidamente o acordo político alcançado hoje em Kiev", informou a Casa Branca, que complementou que os governantes também falaram sobre a necessidade da estabilização econômica do País.

Os líderes também discutiram a situação na Síria e demonstraram preocupação sobre a crise humanitária no país e a necessidade de eliminação de armas químicas. Também pontuaram, durante a ligação, sobre as negociações internacionais a respeito do programa nuclear do Irã.

A Casa Branca informou ainda que Obama parabenizou Putin pelas Olimpíadas de Inverno, em Sochi.

A conversa entre Putin e Obama não foi uma surpresa. Mais cedo, a Casa Branca já havia anunciado a ligação e Tony Blinken, vice-conselheiro de segurança nacional de Obama, mencionou, durante entrevista a um canal de televisão, que os líderes conversariam. Fonte: Dow Jones Newswires