Obama e Putin discutem questão síria por telefone

"Eles observaram as diferenças que nossos governos têm sobre a Síria, mas concordaram em fazer com que seus representantes continuem a trabalhar na direção de uma solução", disse a Casa Branca em comunicado, referindo-se a uma "transição política" pacífica.

Já o Kremlin divulgou uma nota dizendo que Putin e Obama não conseguiram resolver suas diferenças a respeito da Síria durante uma conversas telefônica. "Permanecem as diferenças de abordagem em relação a medidas práticas para chegarmos a um acordo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo agências de notícias russas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.