Obama e Romney debaterão política externa na 2ª-feira

É a última chance que os dois candidatos têm para se confrontar diretamente diante de milhões de telespectadores, com as pesquisas mostrando uma disputa empatada. O debate de 90 minutos em Boca Raton, na Flórida, ocorre apenas 15 dias antes do pleito, programado para 6 de novembro.

Embora a economia tenha sido o tema dominante desta eleição, a política externa atraiu a atenção da mídia após as consequências do ataque, no mês passado, contra o consulado dos EUA em Benghazi, na Líbia, que matou quatro americanos, entre eles o embaixador Chris Stevens.

Obama estava em alta com os americanos em relação ao modo como lida com assuntos internacionais e no combate ao terrorismo, principalmente após a morte de Osama bin Laden. No entanto, a resposta do governo ao ataque na Líbia e questionamentos sobre os níveis de segurança no consulado deram a Romney e seus aliados republicanos uma brecha para levantar dúvidas sobre a liderança do presidente em questões de política externa. As informações são da Associated Press.