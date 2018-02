Obama e Sharif discutem drones e segurança

Em entrevista coletiva concedida depois do encontro, Sharif afirmou ter levantado com Obama a questão dos bombardeios com drones promovidos pelos EUA em território paquistanês e disse que esses ataques precisam cessar.

Obama enfatizou que "combater o terrorismo não é fácil" e disse ter discutido com Sharif meios de manter a cooperação militar sem desrespeitar a soberania do Paquistão.

Ontem, as organizações não-governamentais (ONGs) Anistia Internacional e Human Rights Watch denunciaram que o governo norte-americano violou leis internacionais ao usar aviões não tripulados, os chamados "drones", para assassinar supostos militantes islâmicos. Além disso, os ataques ditos "seletivos" no Paquistão, no Iêmen e na Somália deixaram um rastro macabro de mortes de civis que inclui crianças, mulheres e idosos.

Índia - Sharif disse também ter conversado com Obama sobre o desenvolvimento de uma relação construtiva com a vizinha e rival Índia, inclusive no que diz respeito à disputada região da Caxemira. Fonte: Associated Press.