Obama eleva o tom contra Irã

Na condenação mais dura da Casa Branca à repressão no Irã, o presidente dos EUA, Barack Obama, fez ontem um apelo indireto ao líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, para que evite um banho de sangue na resposta aos manifestantes. Até agora, os EUA evitaram se envolver na crise iraniana, temendo que qualquer sinal de apoio seja usado pelos aiatolás contra os reformistas. "Diante do teor e do tom de certas declarações que foram feitas, parece-me ser muito importante que o governo iraniano se dê conta de que o mundo o observa", disse Obama em entrevista à rede CBS. O presidente referiu-se ao discurso de ontem de Khamenei, no qual o líder reconheceu a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad e alertou para o fim imediato dos protestos de rua. "Penso que a forma como eles tratam as pessoas que tentam ser escutadas por meios pacíficos dará à comunidade internacional uma ideia do que é ou não é o Irã", emendou Obama. Ontem, as duas Casas do Congresso americano aprovaram por 405 votos a favor e 1 contra uma condenação à repressão no Irã. O resultado foi interpretado como um sinal de reprovação do Legislativo à política adotada pela Casa Branca, que buscou manter distância dos acontecimentos nas ruas do Irã. O discurso de Khamenei também incomodou a Grã-Bretanha, qualificada de "o mais inescrupuloso inimigo do Irã". O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, que também havia evitado críticas ao regime iraniano, foi duro ontem com Teerã: "Cabe ao Irã mostrar que as eleições foram justas, que a repressão e a brutalidade que temos visto não se repetirá." Os ataques especialmente dirigidos a Londres surpreenderam analistas. Especula-se que Khamenei teria ficado particularmente irritado com a atuação da BBC em farsi. A rede está transmitindo notícias sobre as manifestações dos partidários do candidato derrotado Mir Hossein Mousavi e tem burlado a censura. Teerã acusa EUA e Grã-Bretanha de ingerência nos assuntos iranianos. CAUTELA REGIONAL Mas muitos governos do Oriente Médio veem com apreensão a força dos protestos nas cidades e uma possível mudança de comando no regime do Irã. Antes das eleições do dia 12, Israel havia alertado sobre o perigo de um novo governo de Ahmadinejad. Informalmente, porém, funcionários israelenses dizem que uma vitória do ultraconservador seria a melhor forma de manter a comunidade internacional preocupada com o programa nuclear. Ditaduras árabes, como Egito e Arábia Saudita, preocupam-se com o povo nas ruas do país persa. O Líbano aguarda para ver qual será o impacto da crise sobre o Hezbollah.