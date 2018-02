Obama elogia crescimento da economia norte-americana

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As novas evidências de crescimento econômico nos EUA são animadoras e mostram que empresas estão investindo e consumidores estão gastando, disse o presidente Barack Obama nesta quinta-feira. "Temos razões para nos sentirmos bem com o rumo que estamos tomando", disse o presidente a repórteres na Casa Branca.

Obama afirmou, porém, que ainda queria pressionar o Congresso para que agisse mais para impulsionar a economia. Nesta quinta-feira, o governo anunciou que os EUA cresceram 4,2% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, a economia norte-americana havia recuado 2,1% na comparação anual.

"Nossa economia de fato cresceu em um ritmo mais forte no segundo trimestre do que nós pensávamos", disse Obama durante declaração na qual também falou sobre as situações no Iraque, na Síria e na Ucrânia. /Associated Press