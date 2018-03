Obama endurece com Irã e apóia Israel sobre Jerusalém Em seu primeiro discurso sobre política externa como candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama endureceu sua postura com relação ao Irã e apoiou a tese de que Jerusalém é a capital indivisível de Israel. O discurso no Comitê Americano dos Assuntos Públicos de Israel se destina a combater a desconfiança de muitos eleitores judeus com relação a Obama, alimentada em parte devido aos rumores de que ele seria muçulmano e teria assessores com um viés pró-árabe. Em seu discurso, Obama, que é cristão, prometeu trabalhar pela existência de um Estado palestino que conviva pacificamente com Israel. Seu comitê tenta afastar a noção de que numa negociação ele faria mais pressão sobre Israel do que o candidato republicano, John McCain. "Deixe-me ser claro: a segurança de Israel é sacrossanta. É não-negociável. Os palestinos precisam de um Estado que seja contíguo e coeso, e que lhes permita prosperar. Mas qualquer acordo com o povo palestino deve preservar a identidade de Israel como Estado judeu, com fronteiras seguras, reconhecidas e defensáveis", disse ele. "Jerusalém continuará como capital de Israel, e deve permanecer sem ser dividida", acrescentou. Israel conquistou a parte leste da cidade em 1967, e desde então a considera sua capital "eterna e indivisível", algo que a comunidade internacional não reconhece. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como sua capital. Obama falou de forma bem-humorada sobre a desconfiança que suas origens provocam. "Tudo o que eu quero dizer é: deixe-me ver se vocês vão ver este sujeito chamado Barack Obama, porque ele soa bastante assustador", declarou. Ele manifestou apoio à retomada das negociações de Israel com a Síria sobre a posse das colinas do Golã, e deu aval ao bombardeio israelense de setembro passado, que supostamente destruiu uma instalação nuclear síria -- o que Damasco nega. "A Síria deu passos perigosos na busca por armas de destruição em massa", disse Obama. IRÃ Referindo-se à sua declarada disposição de dialogar com líderes de países hostis, como o Irã -- atitude criticada pelo rival John McCain -, Obama disse: "Vamos abrir canais de comunicação, construir uma pauta, coordenar estreitamente com nossos aliados e avaliar o potencial de progresso. Não tenho interesse em me sentar com nossos adversários só pela conversa em si." "Mas, como presidente dos Estados Unidos, eu estaria disposto a liderar uma diplomacia dura e baseada em princípios, com o líder iraniano apropriado, no momento e local da minha escolha, e se e somente se isso puder contribuir com os interesses dos Estados Unidos." De acordo com Obama, o Irã representa um perigo "grave" no Oriente Médio. "Farei de tudo ao meu alcance para evitar que o Irã obtenha uma arma nuclear", disse ele, no que foi aplaudido de pé. Na segunda-feira, falando na mesma entidade, McCain prometeu buscar sanções financeiras mais firmes contra o Irã caso seja eleito. Ele defendeu uma campanha mundial para retirar investimentos do Irã e impedir que o país obtenha armas atômicas. Hillary Clinton, que ainda não admitiu sua derrota para Obama na disputa democrata, também discursou na entidade e manifestou firme apoio a Israel.