Obama: energia nuclear não é panacéia, mas deve ser considerada O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na sexta-feira que a energia nuclear "não é uma panacéia" para as preocupações energéticas norte-americanas, mas que seu uso deve ser cogitado. Durante uma reunião com governadores, Obama ressaltou que a energia nuclear não emite gases causadores do efeito estufa e que, por isso, os Estados Unidos devem considerar investir em pesquisas sobre armazenamento e reutilização do lixo nuclear. Mas ele disse também: "Não acho que a energia nuclear seja uma panacéia". John McCain, adversário de Obama, propôs um grande crescimento da energia nuclear. O senador pelo Arizona disse esta semana que, se for eleito, colocará o país para construir 45 novos reatores nucleares até 2030. Obama, senador por Illinois, não abordou diretamente a proposta de McCain no fórum econômico, onde vários governadores consideraram a alta nos preços dos combustíveis como responsável por parte das crescentes pressões que assolam seus Estados. (Reportagem de Caren Bohan)