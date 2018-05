Obama envia assessor para Oriente Médio

A intervenção da Arábia Saudita no Bahrein, no mês passado, expôs as diferenças políticas entre os sauditas e os norte-americanos em relação às manifestações que estão ocorrendo atualmente nos países árabes. A Arábia Saudita enviou tropas ao Bahrein para ajudar o governo local a reprimir protestos da oposição em Manama, a capital do país. O conflito provocou a morte de três manifestantes e de dois policiais.

A Casa Branca aparentemente não foi avisada a respeito do auxílio que os sauditas decidiram oferecer ao governo do Bahrein, que é sunita, para reprimir as manifestações da oposição, que é muçulmana xiita. Os EUA estavam pressionando o Bahrein diplomaticamente para que o país realizasse reformas políticas.

Tanto a Arábia Saudita quanto outros países do Golfo Pérsico acreditam que o Irã tem participação na onda de instabilidade política que varre a região. Os EUA também acreditam nessa hipótese. "Nós já temos provas de que os iranianos estão tentando explorar a situação no Bahrein e também temos evidências de que eles estão conversando sobre o que podem fazer para criar problemas em outros lugares", disse o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, após uma reunião com o rei saudita na quarta-feira. As informações são da Dow Jones.