Obama está aberto a ter Hillary como vice O pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos Barack Obama não descartou nesta quinta-feira escolher sua rival de partido Hillary Clinton como candidata à vice-presidência se ela for derrotada na disputa pela nomeação. "Não há dúvida que ela tem qualidade para ser vice-presidente, não há dúvida que ela tem qualidade para ser presidente", disse Obama à NBC News. Em uma entrevista para a CNN, o senador disse que não havia consolidado a indicação democrata à Casa Branca, mas quando o fizer, começará a procurar por um vice. "Ela é incansável, inteligente. Ela é capaz. E obviamente, ela estaria em qualquer lista para ser uma potencial candidata a vice-presidente", disse Obama, que chegou mais perto de conseguir a nomeação do partido ao derrotar Hillary na Carolina do Norte e ao quase ganhar da rival em Indiana. Alguns democratas dizem que Obama e Hillary formariam uma equipe formidável contra o republicano John McCain na corrida para as eleições de novembro. De acordo com uma pesquisa da CBS News/New York Times publicada na semana passada, a maioria de eleitores de Obama e Hillary disseram que gostariam de uma chamada "Aliança dos Sonhos" envolvendo os dois candidatos. A campanha de Hillary desviou-se da discussão. O porta-voz da campanha Howard Wolfson disse a jornalistas na quarta-feira que era prematuro discutir tal aliança e que ele ainda não havia ouvido Hillary expressar interesse na vice-presidência. (Reportagem de Steve Holland)