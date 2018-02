Obama estará em campanhas de candidatos a governadores

Dos 50 Estados norte-americanos, 36 irão às urnas optar por novos governadores. Nesta quinta-feira, Obama está no Maine para ajudar Mike Michaud, que já foi parlamentar por seis vezes, a derrotar o governador republicano Paul Lepage em uma disputa eleitoral acirrada. Nesta semana, o presidente também esteve no Milwaulkee para apoiar a ex-empresária Mary Burke, que desafia o governador Scott Walker - nome cotado para uma possível candidatura presidencial em 2016, caso seja reeleito no Estado.

A agenda eleitoral de Obama inclui também passagens por Michigan, Connecticut e Philadelphia durante o fim de semana, para dar suporte aos candidatos democratas locais. No sábado, em Detroit, o presidente também estará ao lado de Gary Peters, o único candidato ao Senado que subirá ao palanque com Obama.

Outros candidatos do partido Democrata têm evitado contato com o chefe de Estado devido à sua baixa popularidade. Espera-se que o "efeito Obama" tenha reflexos negativos nas urnas e os democratas temem perder o controle do Senado para os republicanos, que já comandam a Câmara dos Deputados. Fonte: Associated Press.