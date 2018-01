Obama: EUA e França trabalham 'lado a lado' por segurança mundial

"Permanecer unidos e usar nossa liberdade para melhorar as vidas de nossos cidadãos, isso é o que faz da França um de nossos aliados mais próximos", destacou Obama no início da entrevista coletiva conjunta com o presidente francês, François Hollande, na Casa Branca.

Obama elogiou a "coragem e a resolução" de Hollande nos conflitos na Síria e no Mali, e sua capacidade para "cumprir as responsabilidades como líder global".

Espionagem. Obama enfatizou que os EUA e seus aliados continuam preocupados com a ameaça potencial de grupos considerados "terroristas" e que poderiam atacar e matar pessoas inocentes. Ele prometeu, no entanto, que os EUA se empenharão em preservar o direito à privacidade ao realizar espionagem de estrangeiros.

O governo americano tem sido duramente criticado nos últimos meses pela revelação de que a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) espionou não apenas países aliados, mas também os líderes desses países. O fato de a viagem de Hollande aos EUA ser a primeira visita com honras de Estado a um líder estrangeiro desde o início do segundo mandato de Obama é um exemplo disso.

A honraria estava reservada originalmente à presidente brasileira, Dilma Rousseff, e deveria ter ocorrido em outubro do ano passado. Mas Dilma desmarcou a viagem depois das revelações de que os EUA espionaram o Brasil e as comunicações diretas da própria presidente./ AP e EFE