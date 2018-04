Obama: EUA estão 'prontos' para míssil da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que o país está "totalmente pronto" para um possível teste de míssil da Coreia do Norte no Oceano Pacífico.

Os comentários do líder americano sobre o assunto foram feitos durante uma entrevista à rede de televisão CBS, em reação às notícias de que o governo norte-coreano estaria planejando disparar um míssil de longo alcance.

No mês passado, a Coreia do norte realizou um teste subterrâneo, o segundo jamais feito pelo país, no qual foram disparados vários mísseis de curto alcance.

Em retaliação, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aumentou as sanções contra o país.

Contingências

"Este governo, e as nossas Forças Armadas, estão totalmente prontos para qualquer contingência", disse Obama na entrevista que só vai ao ar nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que isso não significa que Washington esteja alertando para uma resposta militar.

No início da semana, no entanto, o governo Obama autorizou o deslocamento de interceptadores de mísseis para o Havaí.

"Não quero especular sobre hipóteses, mas quero assegurar o povo americano de que tratamos de todos os detalhes", disse Obama.

Há anos, o programa nuclear norte-coreano vem provocando tensão com os governos ocidentais.

Até mesmo a China e a Rússia - os tradicionais aliados da Coreia do Norte - aprovaram sanções no início do mês e fizeram um apelo aos norte-coreanos pela retomada das negociações internacionais.