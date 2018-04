Obama: EUA não apoiam grupo ou partido no Egito

"Os EUA rejeitam categoricamente as falsas alegações propagadas por alguns no Egito de que estamos trabalhando com partidos políticos ou movimentos específicos para determinar como deve ocorrer a transição (de governo) no país", informou a Casa Branca por meio de comunicado. "Nós continuamos comprometidos com o povo egípcio e suas aspirações por democracia, oportunidade econômica e dignidade. Mas o futuro caminho do Egito só pode ser determinado pelo povo egípcio", acrescentou.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, enfatizou hoje novamente a necessidade de uma transição pacífica no Egito, observando a "importância da segurança do povo egípcio, seus vizinhos e a região". Hagel também conversou com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, o Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sobre o Egito e mais "questões de mútua preocupação no Oriente Médio", relatou o secretário de imprensa do Pentágono, George Little.

O secretário de Estado, John Kerry, também esteve em contato com a embaixadora dos EUA no Egito, Anne W. Patterson, e outras autoridades na região, de acordo com o Departamento de Estado. "O secretário Perry também reafirmou o suporte dos EUA à democracia e à proteção universal dos Direitos Humanos para todos os egípcios", informou o órgão em comunicado.