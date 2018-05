Obama explica cortes a eleitores no Facebook

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Apenas 16 dias desde o anúncio de sua candidatura à reeleição, o presidente dos EUA, Barack Obama, realizou ontem sua primeira viagem exclusivamente de campanha. Na Califórnia, Obama teve uma sessão de perguntas e respostas na sede do Facebook, no Vale do Silício, em São Francisco. Em seguida, discursou em dois eventos do Comitê Nacional Democrata para arrecadar fundos, em Palo Alto e em Los Angeles.

A coleta de recursos em eventos partidários é fundamental nas campanhas de candidatos que, como Obama, não aceitarão o financiamento público. Ele já havia, desde fevereiro, discursado em encontros de comitês em outros Estados. Porém, sempre entre outros eventos da agenda presidencial.

A visita de Obama à sede do Facebook era um compromisso previsto desde o início do ano pela Casa Branca. Tornou-se fundamental agora como instrumento para obter o apoio dos americanos à proposta de redução do déficit fiscal em US$ 4 trilhões nos próximos 12 anos. A aprovação desse projeto está vinculada diretamente ao sucesso de sua campanha para as eleições de 2012. O Facebook foi usado em sua eleição, em 2008, e na votação para o Legislativo em novembro.

"A campanha está usando a mídia social. A questão aqui é falar ao povo americano sobre a necessidade de reforma fiscal, de redução do nosso déficit e de fazer isso de forma equilibrada, por meio do compromisso e do consenso entre os partidos democrata e republicano", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. "Esse é um debate um tanto esotérico ou pode soar assim para muitas pessoas", afirmou Carney.

A sessão de perguntas e respostas foi realizada em uma espécie de anfiteatro. Obama foi recebido pelo fundador do Facebook, Marc Zuckerberg, vestido com paletó e gravata, jeans e tênis. "Meu nome é Barack Obama e eu sou o cara de paletó e gravata", afirmou para, em seguida, dizer-se desconfortável com o paletó e convidar o anfitrião a também tirá-lo. "Não há questão que não possamos lidar juntos se assim quisermos", começou.

A visita ao Facebook ocorreu em um momento de expansão de negócios e de problemas desse gigante da internet, com 600 milhões de usuários e valor de mercado superior a US$ 50 bilhões. O Facebook enfrenta o desafio de entrar no mercado chinês, mesmo depois da experiência complicada do Google, e para isso estuda a possibilidade de restringir conteúdos. Essa possível censura já provoca resistência no Congresso americano. O Facebook não aderiu à Global Network Initiative, uma espécie de código de conduta para companhias e grupos de direitos humanos interessados na China.