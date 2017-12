Obama encontra Netanyahu e diz estar preocupado com assentamentos

NOVA YORK - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira, 21, ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin "Bibi" Netanyahu, que se preocupa com a atividade nos assentamentos do Estado judeu na Cisjordânia ocupada e espera que seu país possa continuar a ajudar a obter a paz entre israelenses e palestinos.

"Está claro que existe um grande perigo não só de terrorismo, mas também de surtos de violência", disse Obama no início do que provavelmente será sua última reunião como presidente com Netanyahu. O mandato de Obama se encerra em janeiro.

"De fato, temos preocupações também em relação às atividades nos assentamentos. E nossa esperança é que possamos continuar a ser um parceiro eficaz de Israel na busca de um caminho para a paz", afirmou Obama no encontro ocorrido nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Netanyahu, que sempre teve uma relação tempestuosa com Obama, disse que valoriza suas muitas conversas sobre os desafios que seu país enfrenta.

"O maior desafio, é claro, é o fanatismo incessante. A maior oportunidade é promover a paz. Este é um objetivo do qual eu e o povo de Israel jamais desistiremos", afirmou Netanyahu. "Temos tido sorte porque, no empenho dessas duas tarefas, Israel não tem amigo maior do que os Estados Unidos da América." / REUTERS