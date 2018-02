Obama fala com Erdogan sobre protestos na Turquia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou nesta terça-feira por telefone com o primeiro-ministro da Turquia, Recep Erdogan, sobre os protestos no país. Segundo a Casa Branca, os dois líderes discutiram "a importância da não violência e do direito de liberdade de expressão", além do direito de promover reuniões e a liberdade de imprensa.