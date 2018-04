Obama fala novamente com Lula sobre socorro ao Haiti

Na conversa, que durou cerca de 15 minutos, a partir das 16 horas, Obama disse que os dois países precisam se manter unidos em torno dessas tarefas, pois possuem as maiores forças no Haiti. O Brasil, segundo Obama, conhece a geografia do Haiti, a população e os costumes locais. Ele sugeriu que Brasil, Estados Unidos e Canadá liderem o esforço de reconstrução do País e de doações à população flagelada.

De acordo com a informação da Secretaria de Imprensa, Obama disse que, no próximo dia 25, ministros de Relações Exteriores estarão reunidos no Canadá para discutir a ajuda ao Haiti. Disse ainda que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, propôs uma reunião de chefes de Estado na Martinica. Lula se declarou disposto a mudar sua agenda, se for necessário, para participar de qualquer reunião sobre o assunto.

Na conversa com Obama, Lula manifestou sua preocupação com a sobrecarga de tarefas da missão das Nações Unidas no Haiti (Minustah). "Foi uma desgraça o que ocorreu, e a Minustah não pode cuidar de tudo", disse Lula. Mencionou ainda o problema da distribuição de água e alimentos e avaliou que essa deveria ser uma tarefa dos haitianos, mas é preciso saber se eles estão em condições de realizar esse trabalho. Hoje pela manhã, Lula já havia recebido um telefonema do presidente Sarkozy sobre o problema do Haiti.