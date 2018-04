Obama fala sobre comércio e gastos em discurso anual O presidente Barack Obama usou o discurso sobre o Estado da União para falar do desafio dos legisladores dos partidos democrata e republicano para superar as divisões partidárias e resolver as questões que vão permitir que os Estados Unidos sejam competidores globais. "Para conquistarmos o futuro, precisamos assumir desafios que podem levar décadas até serem concretizados", disse Obama à sessão conjunta do Congresso, realizada na noite de terça-feira (21h em Washington, 0h de quarta-feira em Brasília).