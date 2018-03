Obama falará de plano para clima em Estado da União

A ação, construída em cima da promessa feita no discurso de posse da reeleição de Obama, se enquadra dentro da estratégia maior de Obama de fazer uso total de sua autoridade executiva em áreas, onde o Congresso está colocando obstáculos para sua agenda.

A Casa Branca se recusou a comentar sobre o discurso, que ainda não foi concluído e será feito na terça-feira.

Em seu discurso, Obama deverá sinalizar que deseja agir além das regras propostas da Agência de Proteção Ambiental (EPA, em inglês) sobre emissões de novas usinas de energia e regular as usinas movidas a carvão, afirmaram as fontes. A agência preparou regras para as usinas existentes para minimizar a poluição de material particulado, mercúrio e outras toxinas. Mas esta seria a primeira vez que a agência regulamenta instalações existentes para reduzir as emissões de gases do efeito estufa que, segundo cientistas, contribuem para o aquecimento global.

Os congressistas republicanos e empresas têm se oposto à regulação de usinas existentes. O presidente do Subcomitê sobre Energia da Câmara dos Representantes, o republicano Ed Whitfield, que tem usinas movidas a carvão em seu distrito, disse que esse movimento será um "passo em falso grave", acrescentando que "nós seremos muito agressivos em deixá-los saber que se tentarem começar a fazer isso com as plantas existentes, eles vão ter uma batalha real em suas mãos."

Na corrida para o discurso, Obama estava "pressionando a equipe a ser muito específica sobre como atingir as metas que ele estabeleceu para reduzir emissões de gases estufa", disse um ex-funcionário do governo. As informações são da Dow Jones.