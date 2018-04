Obama falará sobre planos para EUA em discurso O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discursará hoje perante o Congresso do país e pretende passar uma mensagem para acalmar a minoria parlamentar republicana e assegurar aos americanos que não poupará esforços para amenizar os pactos da atual crise. No discurso televisionado, Obama falará sobre seu plano de gastos federais em massa para salvar a cambaleante economia americana, apesar de prometer de forma ousada que cortará pela metade o déficit nos cofres públicos até o fim de seu mandato. A fala de hoje terá toda a pompa de um discurso sobre o Estado da União, uma tradição anual nos EUA. No entanto, Obama ainda está há pouco tempo no cargo para pronunciá-lo. O presidente americano tem pela frente as hercúleas tarefas de inspirar os americanos pegos pela pior crise econômica desde a Grande Depressão e de atrair o apoio da oposição republicana para a sua agenda. As informações são da Associated Press.