Obama fará declaração hoje sobre ameaças de bomba

Autoridades norte-americanas isolaram três aeronaves em dois aeroportos do país após serem encontrados pacotes suspeitos, informaram reportagens da imprensa local. Antes, em Londres, foi detectado um pacote suspeito em outro avião de carga dos EUA, mas testes rechaçaram a existência de uma bomba, segundo uma fonte oficial, revelando apenas um cartucho de impressora usado.

Os dois aviões de carga da United Parcel Service Inc. (UPS) foram analisados por agentes do FBI (a Agência Federal de Investigação, na sigla em inglês) e de outras agências de segurança no Aeroporto Internacional da Filadélfia. Um avião de carga da UPS no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, também foi revistado. Não foram encontrados explosivos.

A Casa Branca afirmou hoje que às 22h35 da noite de ontem Obama foi informado sobre dois "pacotes suspeitos" que estariam a bordo de aviões cargueiros que chegariam hoje aos EUA, disse Gibbs.

Policiais antiterror encontraram os pacotes, os quais foram classificados como uma potencial ameaça terrorista. Todos os pacotes se originaram em voos no Iêmen e foram encontrados nas aeronaves cargueiras em aeroportos dos EUA, do Reino Unido e de Dubai (Emirados Árabes). As informações são da Dow Jones.