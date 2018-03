Obama fará hoje comício com Bill Clinton na Flórida Na reta final da disputa pela presidência dos Estados Unidos com o republicano John McCain, o democrata Barack Obama fará hoje um comício conjunto com o ex-presidente Bill Clinton, em Orlando, na Flórida. O evento começaria à meia-noite (hora local, 22 horas de Brasília). O democrata também se preparava hoje para realizar um pronunciamento à nação. A campanha democrata investe nos territórios republicanos, forçando McCain a gastar parte de seus poucos recursos - em comparação com os do rival - no que era antes considerado território republicano. McCain, de 72 anos, também realiza hoje campanha na Flórida. O importante Estado foi crucial em 2000, quando o presidente George W. Bush beneficiou-se de uma decisão da Suprema Corte que determinou o fim da recontagem ali. A Flórida parecia ser de McCain há algumas semanas. Porém uma pesquisa do Los Angeles Times, publicada ontem, mostra Obama liderando, com 50% a 43%. A mesma sondagem aponta Obama vencendo em Ohio, com 49% a 40%. Uma nova pesquisa da Universidade Quinnipiac, divulgada hoje, mostra Obama com uma vantagem razoável, embora um pouco menor, em Ohio e na Pensilvânia. Porém, a Flórida estava mais acirrada. Nesse Estado, Obama lidera com 47% a 45%, em um empate técnico. As informações são da Dow Jones.