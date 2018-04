Obama faz comício e pede entusiasmo aos eleitores

Ele e seu partido sabem, no entanto, que os Democratas se encontram em situação de risco por causa da falta de entusiasmo que pode afastar os correligionários das urnas e favorecer uma possível maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes ou até no Senado.

Há muitas razões para o otimismo dos Republicanos. Entre elas, pesquisas mostram que os eleitores estão descontentes e até nervosos com Obama e a liderança Democrata no Congresso. Obama e seus colegas de partido vêm sendo criticados pela lenta recuperação econômica e pelo alto desemprego no país.

O vice-presidente do país, Joe Biden, se juntou a Obama durante o comício, o segundo entre quatro já agendados para reacender o entusiasmo dos eleitores de Obama. "Precisamos de você tão empolgado quanto você estava em 2008", afirmou Biden.