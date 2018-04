Obama faz história e vota antecipado

NOVA YORK - Barack Obama deve fazer história na quinta-feira ao votar antecipado nas eleições presidenciais. Será a primeira vez que um presidente norte-americano não vota pessoalmente no dia oficial das eleições, dia 6 de novembro, de acordo com divulgação da equipe da campanha.

Obama vai votar na manhã da quinta-feira em Chicago, informou o presidente em seu Twitter. O horário oficial não foi divulgado, mas autoridades da cidade já preveem um caos no trânsito pela manhã, por conta do forte esquema de segurança que acompanha o presidente norte-americano e da curiosidade das pessoas.

A primeira-dama, Michelle Obama, votou na semana passada. Ela preferiu votar pelo correio. "Acabei de postar meu voto no correio. Não pude esperar o dia da eleição", escreveu no Twitter. O voto antecipado teve papel importante na vitória de Obama sobre o republicano John McCain em 2008 e, por isso, os democratas estão incentivando que os americanos que já se decidiram votem antes do dia 6. Com isso, a campanha pode se concentrar nos eleitores indecisos. As pesquisas mostram Obama e o candidato republicano Mitt Romney tecnicamente empatados.

Em 2008, das 30 milhões de pessoas que votaram antecipado, cerca de 60% optaram por votar em Obama. Em seu Twitter, o atual presidente dos EUA escreveu: "Se seu Estado admite a votação antecipada, faça como eu." Os dados mais recentes mostram que cerca de 5 milhões de eleitores já votaram e a expectativa é que mais 35 milhões de americanos votem antes do dia 6. Nos Estados Unidos, é possível votar antecipado em mais de 30 Estados, seja pessoalmente em uma seção eleitoral ou pelo correio.