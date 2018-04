Obama faz o que pode contra terror, diz Schwarzenegger

Schwarzenegger concorda com Obama que o incidente do dia de Natal, quando um homem-bomba tentou explodir um avião com 290 passageiros, evidenciou falhas de comunicação entre as agências de inteligência do governo. O governador também afirmou, em programa de televisão da rede NBC, que os democratas "muitas vezes levam a culpa" por não serem muito firmes em assuntos de segurança. As informações são da Associated Press.