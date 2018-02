Obama faz piadas durante jantar de correspondentes

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez piada com a imprensa, alguns republicanos, o tão discutido novo corte de cabelo da sua mulher, Michele, e também com ele próprio no tradicional Jantar de Correspondentes da Casa Branca, que aconteceu nesse sábado, dia 27.

Com a sua recente segunda eleição presidencial e sem pressão para ganhar outra corrida, Obama disse aos jornalista, políticos e celebridades de Hollywood presentes no animado baile: "Eu ainda cometo erros de principiante". Muito do humor utilizado pelo presidente era visual, com fotos e vídeos que criaram vários cenários absurdos.

Falando sobre como o trabalho "pode tomar conta de você", Obama disse que ele e sua equipe decidiram que o presidente precisava de "uma explosão de energia nova" e ele resolveu pegar emprestado "um dos truques de Michelle". Na tela, apareceram imagens dele com franja.

Obama também mirou alguns republicanos. Mencionando o senador Marco Rubio, cujas ambições presidenciais de 2016 são amplamente tidas como certas em Washington, Obama ofereceu uma piada autodepreciativa: "Eu não sei sobre 2016... o cara não pode mesmo terminar um único mandato no Senado, que ele acha que está pronto para ser presidente?"

O discurso de Obama também ofereceu algumas reflexões sobre as eleições de 2012. Ele disse que os republicanos ainda estão tentando entender o que deu errado no ano passado, mas observou que o Partido Republicano concluiu que teria se saído melhor se tivesse alcançado os eleitores das minorias. "Me chame de egoísta, mas eu posso pensar em uma minoria com a qual eles poderiam começar", disse Obama antes de levantar sua própria mão.

Apesar das brincadeiras, Obama concluiu a noite com uma nota séria falando dos "dias difíceis" das últimas semanas, incluindo os ataques a bomba em Boston, a explosão no Texas e as enchentes no Meio-Oeste. Ele elogiou os socorristas, policiais e voluntários. As informações são da Dow Jones.