Obama firma lei que permite gays no Exército O presidente Barack Obama sancionou ontem a legislação que permite aos gays servirem as Forças Armadas dos Estados Unidos abertamente. A retificação da lei põe fim à política do "Não pergunte, Não conte", estimulada por regras que só permitiam a permanência de homossexuais não assumidos entre os militares. A aprovação da nova lei é a segunda de três vitórias esperadas por Washington antes da perda da maioria no Congresso.