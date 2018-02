'Obama foi encorajador', diz dalai-lama após encontro O dalai-lama afirmou, após reunião com o presidente dos Estados Unidos, que estava "muito feliz" e que Barack Obama foi "encorajador". Segundo o líder espiritual do Tibete, ele conversou com Obama sobre a promoção dos valores humanos, harmonia religiosa e sobre suas preocupações com o povo tibetano.